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9 декабря, 10:32

Медведев призвал российских граждан проявить сплочённость и выдержку

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал жителей страны проявить сплочённость и выдержку, назвав это крайне необходимым в нынешнее время.

"Самое главное сейчас — общими силами противостоять той опасности, с которой столкнулось наше государство, проявить сплочённость и выдержку", — сказал он во время обращения к участникам форума "Школа героя".

По словам политика, сейчас важно обеспечить стабильное развитие России и её безопасность. При этом, как добавил Медведев, также необходимо сохранить устои, на которых были воспитаны несколько поколений россиян, чтобы затем передать их потомкам.

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Ранее Медведев также заявил, что в России много Героев с большой буквы, которыми гордятся и с которых берут пример. При этом в Европе и США таких людей больше нет, подчеркнул политик.

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Kremlin.ru

Максим Плетнёв

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