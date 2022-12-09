Медведев призвал российских граждан проявить сплочённость и выдержку

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал жителей страны проявить сплочённость и выдержку, назвав это крайне необходимым в нынешнее время.

"Самое главное сейчас — общими силами противостоять той опасности, с которой столкнулось наше государство, проявить сплочённость и выдержку", — сказал он во время обращения к участникам форума "Школа героя".

По словам политика, сейчас важно обеспечить стабильное развитие России и её безопасность. При этом, как добавил Медведев, также необходимо сохранить устои, на которых были воспитаны несколько поколений россиян, чтобы затем передать их потомкам.