ЕС планирует конфисковывать активы бизнеса РФ на базе обвинений в обходе санкций

Активы бизнесменов из России в Евросоюзе намерены конфисковывать на основании уголовных обвинений в обходе санкций. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

"Я представлю министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, где у нас есть новое развитие, в результате которого станет возможным криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний", — сказал он по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров внутренних дел.

По словам Дидье, также будут обсуждать способы привлечения к ответу "лиц, ответственных за военные преступления на Украине". При этом он подчеркнул, что поиск таких граждан ведётся только по обвинениям в адрес РФ, а военные преступления украинской армии и нацбатов в ЕС не рассматривают.