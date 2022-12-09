ЕС планирует конфисковывать активы бизнеса РФ на базе обвинений в обходе санкций
Активы бизнесменов из России в Евросоюзе намерены конфисковывать на основании уголовных обвинений в обходе санкций. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.
"Я представлю министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, где у нас есть новое развитие, в результате которого станет возможным криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний", — сказал он по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров внутренних дел.
По словам Дидье, также будут обсуждать способы привлечения к ответу "лиц, ответственных за военные преступления на Украине". При этом он подчеркнул, что поиск таких граждан ведётся только по обвинениям в адрес РФ, а военные преступления украинской армии и нацбатов в ЕС не рассматривают.
Ранее Лайф рассказывал, что Евросоюз не сможет конфисковать замороженные средства российского Центробанка для помощи Украине. Как бы сильно этого ни хотели европейские политики, преграду создаёт закреплённый в Уставе ООН международный принцип государственного иммунитета.
Shutterstock