Назван топ-4 бьюти-процедур, которые лучше сделать зимой

В косметологии нет чёткого разделения на осенние, зимние или весенние бьюти-процедуры, но иногда поход к специалисту лучше не откладывать на тёплое время года. Врач-косметолог, дерматолог центра "СМ-Косметология" Ольга Андриянова в беседе с Лайфом назвала топ-4 процедур, которые стоит сделать, пока не растаял снег.

Так, по словам медика, зимой из-за минимального воздействия ультрафиолета самое время провести фотоомоложение и фототерапию. Данные процедуры направлены на исправление косметических дефектов кожи: от мелких сосудов на лице до пигментных пятен и следов постакне.

"Такой процесс ухода за собой называется золотым стандартом косметологии, особенно хочется выделить процедуру Forever Young ("Вечная молодость"), в результате которой пациент получает ровный тон кожи, отсутствие следов после лечения акне, отсутствие морщин. Курс составляет в среднем три-четыре процедуры один раз в 30 дней", — пояснила Андриянова.

Также с началом холодного сезона врач рекомендует вспомнить о термолифтинге, который рекомендуется проводить при помощи аппарата Scarlet S. Такую процедуру называют 3D-омоложением, потому что она помогает стимулировать выработку нового коллагена, останавливает процесс старения, а также повышает тургор кожи, сокращает морщины и сужает поры. Вместе с тем косметолог советует обратить внимание на такую процедуру, как биоревитализация. Эти "инъекции красоты" решают проблему питания кожи в холодное время, насыщают её необходимыми витаминами.

Топ четвёрки зимних бьюти-процедур замыкает фракционный фототермолиз на аппарате Fraxel, в основе которого лежит принцип очагового воздействия на проблемные участки с помощью лазера. Такой уход помогает улучшить структуру и микрорельеф кожи, усилить обменные процессы, а также избавить от морщин и пигментации, резюмировала наша собеседница.