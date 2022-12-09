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9 декабря, 10:23

Назван топ-4 бьюти-процедур, которые лучше сделать зимой

Врач Андриянова назвала фотоомоложение и биоревитализацию лучшими зимними процедурами

В косметологии нет чёткого разделения на осенние, зимние или весенние бьюти-процедуры, но иногда поход к специалисту лучше не откладывать на тёплое время года. Врач-косметолог, дерматолог центра "СМ-Косметология" Ольга Андриянова в беседе с Лайфом назвала топ-4 процедур, которые стоит сделать, пока не растаял снег.

Так, по словам медика, зимой из-за минимального воздействия ультрафиолета самое время провести фотоомоложение и фототерапию. Данные процедуры направлены на исправление косметических дефектов кожи: от мелких сосудов на лице до пигментных пятен и следов постакне.

"Такой процесс ухода за собой называется золотым стандартом косметологии, особенно хочется выделить процедуру Forever Young ("Вечная молодость"), в результате которой пациент получает ровный тон кожи, отсутствие следов после лечения акне, отсутствие морщин. Курс составляет в среднем три-четыре процедуры один раз в 30 дней", — пояснила Андриянова.

Также с началом холодного сезона врач рекомендует вспомнить о термолифтинге, который рекомендуется проводить при помощи аппарата Scarlet S. Такую процедуру называют 3D-омоложением, потому что она помогает стимулировать выработку нового коллагена, останавливает процесс старения, а также повышает тургор кожи, сокращает морщины и сужает поры. Вместе с тем косметолог советует обратить внимание на такую процедуру, как биоревитализация. Эти "инъекции красоты" решают проблему питания кожи в холодное время, насыщают её необходимыми витаминами.

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Топ четвёрки зимних бьюти-процедур замыкает фракционный фототермолиз на аппарате Fraxel, в основе которого лежит принцип очагового воздействия на проблемные участки с помощью лазера. Такой уход помогает улучшить структуру и микрорельеф кожи, усилить обменные процессы, а также избавить от морщин и пигментации, резюмировала наша собеседница.

Ранее Андриянова также посоветовала россиянкам перейти на более плотные кремы в зимний период. Кроме того, по её словам, следует отказаться от скрабов и пилингов, особенно если кожа склонна к шелушению или же наблюдается повышенная раздражительность.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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