Уролог развеял три мифа о причинах появления камней в почках

Появление камней в почках является полиэтиологическим заболеванием, то есть существует множество причин его возникновения. Однако среди них затесались и мифы, которые в беседе с Лайфом развеяла врач-уролог, заведующий хирургическим отделением клинико-диагностического центра ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Юлия Курышкина.

Один из основных факторов, влияющих на образование камней, — изменение метаболизма в организме человека, когда этот процесс происходит неправильно. Так, в моче повышается концентрация определённых веществ, они кристаллизуются, выпадают в осадок, формируя конкремент. Курышкина также обратила внимание и на наследственность, из-за которой тоже есть риск появления мочекаменной болезни.

А вот к мифам относится мнение, что конкременты почек образуются при избыточном потреблении молочных продуктов. Дело в том, что мочекаменная болезнь часто возникает и у людей, которые ограничивают потребление кальция.

Говоря о втором мифе, врач отметила, что в некоторых регионах РФ плохое качество питьевой воды действительно приводит к риску образования камней. Однако урологи обычно рекомендуют местным жителям следить за качеством потребляемой жидкости. А обезвоживание является причиной появления мочекаменной болезни, поэтому ежедневно следует выпивать около двух литров чистой воды.

"Миф номер три: кофе, чай и газировка вызывают образование камней в почках. В то время как люди верят в то, что эти напитки могут вызвать мочекаменную болезнь, научные публикации опровергают этот факт", — рассказала уролог Курышкина.

Однако, добавила она, потенциальный риск развития конкремента возникает при избыточном употреблении кока-колы, так как в ней содержится большое количество кофеина и ортофосфорной кислоты.