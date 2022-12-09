Путин заявил об очевидном тренде на снижение инфляции
Президент Путин рассказал коллегам в Бишкеке о снижении инфляции в России
В России наметился очевидный тренд на снижение инфляции. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.
"У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран", — подчеркнул российский лидер.
Он добавил, что ВВП России в 2022 году, вопреки прогнозам, снизится только на 2,9% и в дальнейшем ожидается позитивная динамика.
Напомним, что в этом году Киргизия председательствует в органах Евразийского экономического союза. Заседание пройдёт под председательством президента республики Садыра Жапарова. Помимо руководителей стран – членов ЕАЭС (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) в заседании в качестве наблюдателей примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель. В организации есть ещё один наблюдатель — Молдавия.
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ТАСС / Сергей Бобылев