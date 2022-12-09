Путин заявил об очевидном тренде на снижение инфляции

В России наметился очевидный тренд на снижение инфляции. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.

"У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран", — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что ВВП России в 2022 году, вопреки прогнозам, снизится только на 2,9% и в дальнейшем ожидается позитивная динамика.