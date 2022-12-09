Стало известно, сколько автомобилистов в России начали использовать электронные документы

15% российских водителей с начала ноября 2022 года стали пользоваться электронными документами. Об этом говорится в исследовании "Ренессанс страхования", результаты которого оказались в распоряжении RT.

Этой осенью у автомобилистов появилась возможность предъявить сотруднику ГИБДД QR-код вместо бумаг. При этом 35% россиян отметили, что не слышали о таком праве, а 24% респондентов планируют сделать это в будущем.

Между тем 81% опрошенных поддерживают активное развитие электронного документооборота во всех областях. Самым важным, по мнению, водителей, является полис ОСАГО, это подчеркнули 36% участников исследования. При этом о его существовании в электронном виде не знает каждый второй респондент.

Россияне также отметили, что такое новшество экономит время и помогает избежать возвращения домой, когда необходим документ. Среди преимуществ автовладельцы выделяют возможность иметь всё важное под рукой, в том числе когда нужно заполнить какую-либо форму онлайн.

Полностью отказаться от бумажной версии не хотят 63% водителей. Как правило, такие россияне боятся потерять телефон и того, что сотрудник ГИБДД примет только распечатанный документ. Также опрошенные допустили, что страница с QR-кодом может не загрузиться из-за плохого Интернета и разряженной батареи на смартфоне.

Полностью отказаться от бумажного варианта готовы лишь 38% автолюбителей. Больше всего таких россиян проживает в Санкт-Петербурге, Красноярске и Казани.