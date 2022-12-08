Можно увидеть даже метеорит: Водители объяснили, чем занимаются, часами стоя в пробках

Около половины российских автомобилистов каждую неделю сталкиваются с пробками на дороге, причём 22% из них попадают в заторы ежедневно. Многие в это время предпочитают петь, слушать музыку или радио, а также заниматься самообразованием. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого каршеринг-сервисом "Ситидрайв", которые есть в распоряжении Лайфа.

Оказалось, что треть респондентов в течение дня проводят в пробках полчаса-час, почти каждый десятый водитель (9%) застревает на дороге на два-три часа и лишь 7% стоят в заторах более трёх часов. В это время почти каждый десятый водитель любит петь в машине. Самым популярным вариантом стало прослушивание музыки или радио, за него голос отдали 33% опрошенных. Некоторые (18%) любят в дороге заниматься самообразованием — они слушают подкасты и аудиокниги. Для других же развлечением в пробке может стать вязание, нанесение макияжа, бритьё и даже сессия с психологом.

Водители также рассказали об интересных ситуациях в пробках: около 5% опрошенных хотя бы раз встречали восход, и примерно столько же респондентов видели танцующих пассажиров. Кто-то наблюдал, как другие автомобилисты отжимались, выйдя из машины, играли в шахматы с пассажирами, а один из респондентов, будучи за рулём в пробке, стал свидетелем падения метеорита.

Каждый пятый водитель считает, что количество пробок не зависит от времени года, но всё же самым сложным сезоном они назвали зиму. По мнению водителей, главными проблемами во время заторов на дорогах становятся усталость и сонливость (25%), дискомфорт пассажиров автомобиля (23%) и самого водителя (22%).