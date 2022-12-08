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8 декабря, 03:22

Овечкин дублем в пустые ворота сократил отставание в погоне за Гретцки

Овечкин оформил дубль в пустые ворота и помог обыграть "Филадельфию"

Нападающий Александр Овечкин дважды отправил шайбу в пустые ворота в игре с "Филадельфией". Его "Вашингтон" победил со счётом 4:1.

Эти голы стали для россиянина 794-м и 795-м в НХЛ, что позволило сократить отставание от идущего вторым в истории лучших снайперов лиги Горди Хоу (801). Лидером рейтинга является Уэйн Гретцки (894).

Овечкин обошёл Гончара и стал вторым по числу матчей в НХЛ среди россиян

Овечкин обошёл Гончара и стал вторым по числу матчей в НХЛ среди россиян

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 25 очков (15 голов и 10 передач) в 28 играх.

Ранее Лайф писал, что Овечкин установил рекорд НХЛ по числу шайб в гостевых матчах. Форвард превзошёл достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 402 точных броска.

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Twitter / Washington Capitals

Артур Лапсаков

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