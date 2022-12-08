Овечкин дублем в пустые ворота сократил отставание в погоне за Гретцки

Нападающий Александр Овечкин дважды отправил шайбу в пустые ворота в игре с "Филадельфией". Его "Вашингтон" победил со счётом 4:1.

Эти голы стали для россиянина 794-м и 795-м в НХЛ, что позволило сократить отставание от идущего вторым в истории лучших снайперов лиги Горди Хоу (801). Лидером рейтинга является Уэйн Гретцки (894).

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 25 очков (15 голов и 10 передач) в 28 играх.