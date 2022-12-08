Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) заняло первое место на Всероссийском конкурсе "Спорт — норма жизни" в номинации "Лучшее региональное информационное агентство". Диплом победителя из рук министра спорта РФ Олега Матыцина получил заместитель главного редактора издания Владимир Мокшин.

"Прежде всего я хочу вам спасибо сказать за то, что вы свою жизнь посвящаете этому важному направлению деятельности", — приводятся слова Матыцина на сайте агентства.

Министр спорта добавил, что сейчас в России активно развивают спортивную инфраструктуру. Особенно данная работа необходима во время санкционного давления на страну. Людям необходимо правильно рассказывать то, какое место в жизни занимает спорт, подытожил Матыцин.