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8 декабря, 00:59

РИАМО заняло первое место на Всероссийском конкурсе "Спорт — норма жизни"

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) заняло первое место на Всероссийском конкурсе "Спорт — норма жизни" в номинации "Лучшее региональное информационное агентство". Диплом победителя из рук министра спорта РФ Олега Матыцина получил заместитель главного редактора издания Владимир Мокшин.

"Прежде всего я хочу вам спасибо сказать за то, что вы свою жизнь посвящаете этому важному направлению деятельности", приводятся слова Матыцина на сайте агентства.

Министр спорта добавил, что сейчас в России активно развивают спортивную инфраструктуру. Особенно данная работа необходима во время санкционного давления на страну. Людям необходимо правильно рассказывать то, какое место в жизни занимает спорт, подытожил Матыцин.

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Ранее Лайф рассказывал, что главредом информационного агентства Regnum стала журналист и известный правозащитник Марина Ахмедова. Она является членом Совета по правам человека при Президенте РФ, регулярно посещает Донбасс и участвует в гуманитарных миссиях.

Обложка ©

РИАМО / Александр Кожохин

Юлия Коновалова
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