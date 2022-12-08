Шольц заявил, что вновь будет баллотироваться в канцлеры ФРГ в 2025 году
Олаф Шольц собирается вновь выдвинуть свою кандидатуру на должность канцлера Германии на выборах в 2025 году. Об этом он заявил в интервью газетам редакционной группы Funke.
"Разумеется, я выдвину кандидатуру", — признался Шольц.
По словам действующего канцлера, правительственная коалиция должна быть на прочных позициях, чтобы вновь получить мандат.
Напомним, Олаф Шольц стал канцлером ФРГ 8 декабря 2021 года, набрав 395 голосов депутатов. На этом посту он сменил Ангелу Меркель, управлявшую немецким правительством 16 лет. Политик представляет Социал-демократическую партию Германии, одержавшую победу на парламентских выборах.
Ранее Олаф Шольц сделал самое откровенное заявление об отношениях с Россией. Канцлер Германии также выразил "готовность" к диалогу с Москвой по поводу контроля вооружений и размещения ракет.
Twitter / Olaf Scholz