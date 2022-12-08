Шольц заявил, что вновь будет баллотироваться в канцлеры ФРГ в 2025 году

Олаф Шольц собирается вновь выдвинуть свою кандидатуру на должность канцлера Германии на выборах в 2025 году. Об этом он заявил в интервью газетам редакционной группы Funke.

"Разумеется, я выдвину кандидатуру", — признался Шольц.

По словам действующего канцлера, правительственная коалиция должна быть на прочных позициях, чтобы вновь получить мандат.

Напомним, Олаф Шольц стал канцлером ФРГ 8 декабря 2021 года, набрав 395 голосов депутатов. На этом посту он сменил Ангелу Меркель, управлявшую немецким правительством 16 лет. Политик представляет Социал-демократическую партию Германии, одержавшую победу на парламентских выборах.