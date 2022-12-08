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7 декабря, 23:46

Американская армия получила ракетный комплекс, ранее запрещённый по договору с РФ

Lockheed Martin: Армия США получила новую пусковую систему Typhon

Американская армия получила первые пусковые системы Typhon, позволяющие производить запуск крылатых ракет Tomahawk из наземной установки. Об этом сообщили представители компании Lockheed Martin. В состав батареи входят пусковые установки, центр управления и ракеты, предназначенные для противодействия наземным угрозам.

"Инвестиции Lockheed Martin в современные инженерные процессы и цифровую модернизацию позволили компании приспособить функции управления и контроля Aegis и систему вертикального пуска Mark 41 для своевременного удовлетворения требований армии в ведении огня на больших расстояниях", — отметили в компании.

Кроме того, в Lockheed Martin предположили, что новые пусковые системы Typhoon помогут армии США стать "более гибкой и многопрофильной силой".

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Тем временем авторы издания The Drive уточнили, что ранее создание систем, подобных Typhon, запрещали российско-американские договорённости.

Ранее сообщалось, что США перебросили в Польшу около 700 различных боевых машин, в числе которых — танки Abrams. При этом в январе ожидается прибытие в республику более крупной партии военной техники из Штатов.

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Twitter / U.S. Army

Иван Косицын

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