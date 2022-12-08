Американская армия получила ракетный комплекс, ранее запрещённый по договору с РФ
Lockheed Martin: Армия США получила новую пусковую систему Typhon
Американская армия получила первые пусковые системы Typhon, позволяющие производить запуск крылатых ракет Tomahawk из наземной установки. Об этом сообщили представители компании Lockheed Martin. В состав батареи входят пусковые установки, центр управления и ракеты, предназначенные для противодействия наземным угрозам.
"Инвестиции Lockheed Martin в современные инженерные процессы и цифровую модернизацию позволили компании приспособить функции управления и контроля Aegis и систему вертикального пуска Mark 41 для своевременного удовлетворения требований армии в ведении огня на больших расстояниях", — отметили в компании.
Кроме того, в Lockheed Martin предположили, что новые пусковые системы Typhoon помогут армии США стать "более гибкой и многопрофильной силой".
Тем временем авторы издания The Drive уточнили, что ранее создание систем, подобных Typhon, запрещали российско-американские договорённости.
Ранее сообщалось, что США перебросили в Польшу около 700 различных боевых машин, в числе которых — танки Abrams. При этом в январе ожидается прибытие в республику более крупной партии военной техники из Штатов.
Twitter / U.S. Army