Американская армия получила ракетный комплекс, ранее запрещённый по договору с РФ

Американская армия получила первые пусковые системы Typhon, позволяющие производить запуск крылатых ракет Tomahawk из наземной установки. Об этом сообщили представители компании Lockheed Martin. В состав батареи входят пусковые установки, центр управления и ракеты, предназначенные для противодействия наземным угрозам.

"Инвестиции Lockheed Martin в современные инженерные процессы и цифровую модернизацию позволили компании приспособить функции управления и контроля Aegis и систему вертикального пуска Mark 41 для своевременного удовлетворения требований армии в ведении огня на больших расстояниях", — отметили в компании.

Кроме того, в Lockheed Martin предположили, что новые пусковые системы Typhoon помогут армии США стать "более гибкой и многопрофильной силой".

Тем временем авторы издания The Drive уточнили, что ранее создание систем, подобных Typhon, запрещали российско-американские договорённости.