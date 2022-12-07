Госдеп одобрил продажу танков и вертолётов Польше и Южной Корее на 5 млрд долларов
Госдеп США одобрил возможную продажу Польше танков M1A1 Abrams и запчастей к ним на 3,75 млрд долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США. Кроме того, Южная Корея может получить от Вашингтона военные вертолёты СН-47 на полтора миллиарда долларов.
"Госдеп выпустил определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу Правительству Польши основных боевых танков M1A1 Abrams", — говорится в официальной рассылке Пентагона.
В свою очередь Сеул получит вертолёты CH-47F и связанное с этим оборудование примерно на полтора миллиарда долларов. В ведомстве уточнили, что и Польша, и Корея ранее делали запрос на разрешение приобрести военную технику.
Ранее стало известно, что США перебросили в Польшу около 700 боевых машин, включая танки. По данным газеты Wyborcza, выгрузка техники происходит в рамках программы Atlantic Resolve, которая стартовала в 2014 году и направлена на усиление американского присутствия в Европе.