Для чего США отправят 2000 единиц военной техники и 1-ю пехотную дивизию в Польшу С какой целью США накачивают Польшу вооружением и своими солдатами под прикрытием совместных учений и где будет расположена первая пехотная дивизия американской армии. 31534 31534 Фото © ТАСС / Zuma / Sgt. Gavin Ching

800 единиц военной техники США, включая бронеавтомобили и танки, выгружены в польском порту Гдыня рядом с Гданьском. Согласно операции "Атлантическая решимость", техника и американские военные пробудут в Польше девять следующих месяцев, затем их заменят другими военнослужащими. Всего Штаты намерены поставить 2000 единиц техники. Военных из 1-й пехотной дивизии американской армии и вооружение намерены разместить в разных частях страны.

История этого соединения насчитывает более чем сто лет, его служащие принимали участие в самых крупных войнах по всему миру — от Вьетнама до Балкан. Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков полагает, что польскую армию могут готовить для войны с Россией, несмотря на заявленную программу совместных учений.

— Это может быть как усиление польской армии, так и подготовка к отправке на Украину. Возможно, такая накачка Польши военной техникой и служащими США происходит для захвата западных регионов Украины. Они могут занять эти территории, не вступая в войну с нами, в расчёте на то, что мы не отреагируем, — предположил Константин Сивков.

Военный эксперт, экс-начальник Зенитных ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев отметил, что Польша поставила Украине по требованию НАТО свою технику, в том числе и "артиллерию, самоходные гаубицы 152 мм, танки и даже самолёты, по всей видимости, 40 МиГ-29". Взамен были обещаны поставки из США другой техники.

Варшава много раз обращалась к США, чтобы на её территории было развёрнуто как можно больше войск НАТО. Протяжённая граница между Польшей и Белоруссией заставляет реагировать Минск. Белорусские военные реагируют на театр военных действий, так как это означает повышение огневых возможностей, рост потенциала Сухопутных войск Польши, отмечают эксперты.

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— Сама Польша не в состоянии развязать войну с Россией или Белоруссией. Она находится в составе НАТО и под влиянием США. Единственное, что может Варшава, это попытаться устроить провокацию на границе или демонстрационные акции при помощи авиации. Потому что для того, чтобы захватить Западную Украину, нужны полноценные боевые действия. Если говорить о Союзном государстве, то нападение на одну из сторон означает нападение на Россию. А широкомасштабная война с Россией невозможна, — считает военный эксперт Сергей Хатылев.

В 2023 году Польша выделит на оборону 3% своего ВВП — это одна из самых больших сумм в НАТО. В стране нет проблем с набором граждан в армию. Оружейная промышленность по величине в Европе занимает второе место после Турции.

Авторы Дмитрий Шестопалов