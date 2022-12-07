В Индии невеста потеряла сознание во время свадьбы и умерла
OpIndia: В Индии невеста умерла на свадьбе из-за сердечного приступа
В Индии молодая девушка потеряла сознание во время свадьбы и позже умерла. Инцидент произошёл в городе Малихабад, сообщает OpIndia.
Свадьба 21-летней Шиванги Шармы и её жениха Вивека проходила 2 декабря. После совершения обрядов невеста поднялась на сцену, чтобы надеть на будущего супруга цветочную гирлянду. Когда молодожёнов фотографировали, Шарма внезапно потеряла сознание и упала на пол.
После этого девушку немедленно доставили в местную больницу, а затем решили перевезти в травматологический центр, однако по дороге она умерла. Как оказалось, причиной смерти стал сердечный приступ. В течение 15–20 дней у девушки была высокая температура и давление, а выздоровела она лишь за неделю до свадьбы. В день церемонии Шарма снова почувствовала недомогание и обратилась в больницу. Врачи дали ей лекарство и, когда давление нормализовалось, отправили домой.
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