Италия отказалась поставлять оружие Украине

Власти Италии не будут до конца этого года формировать новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил глава Минобороны страны Гвидо Крозетто.

"Заверяю, что до конца года не будет никакого нового декрета [о военных поставках Киеву]. Посмотрим, какое решение примет правительство по поводу будущей помощи Украине и что под ней будет подразумеваться, — приводит слова итальянского министра агентство ANSA.

По словам Крозетто, главные просьбы Киева в последнее время касаются "в первую очередь инфраструктурных вопросов на фоне нехватки энергии". Как уточнил министр обороны Италии, украинские власти просят генераторы. Также он добавил, что Рим продолжит поддерживать Киев в рамках решений Североатлантического альянса, а темпы и содержание помощи будут определены в дальнейшем.