В Telegram появилась возможность зарегистрироваться без сим-карты

Пользователи мессенджера Telegram теперь смогут завести аккаунт без использования физической сим-карты. Как сказано в блоге компании, процесс будет проходить с помощью случайного анонимного номера.

"Аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна", — говорится в записи.

Приобрести случайные анонимные номера можно на платформе Fragment. Уточняется, что стоимость телефонного номера составит 9 TON — около тысячи рублей. Пользователь будет владеть номером до тех пор, пока не продаст его на аукционе.