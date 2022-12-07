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6 декабря, 22:47

В Telegram появилась возможность зарегистрироваться без сим-карты

Пользователи мессенджера Telegram теперь смогут завести аккаунт без использования физической сим-карты. Как сказано в блоге компании, процесс будет проходить с помощью случайного анонимного номера.

"Аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна", — говорится в записи.

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Приобрести случайные анонимные номера можно на платформе Fragment. Уточняется, что стоимость телефонного номера составит 9 TON — около тысячи рублей. Пользователь будет владеть номером до тех пор, пока не продаст его на аукционе.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что число подписчиков Telegram Premium перевалило за 1 миллион. По мнению бизнесмена и программиста, этот сервис стал одним из самых успешных примеров программ платной подписки в социальных сетях.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын

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