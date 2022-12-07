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6 декабря, 22:10

Состояние находящегося в больнице Пеле улучшилось

Врачи сообщили о постепенном улучшении состояния здоровья Пеле

Состояние здоровья попавшего в больницу Пеле постепенно улучшается. Об этом сообщает Globo со ссылкой на заявление больницы имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

"Больной демонстрирует положительную динамику общего состояния, особенно в лечении респираторной инфекции. Он остаётся в общей палате со стабильными жизненными показателями, в сознании и без новых осложнений", — говорится в заявлении медицинской бригады футболиста.

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Как писал Лайф, ранее появились сообщения, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. На башне в Катаре вывели огромное изображение с пожеланием здоровья футболисту. Вскоре врачи рассказали о состоянии Пеле. По их словам, он хорошо реагирует на новый этап лечения.

Обложка ©

ТАСС / АР / Andre Penner

Юлия Коновалова
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