Состояние находящегося в больнице Пеле улучшилось
Врачи сообщили о постепенном улучшении состояния здоровья Пеле
Состояние здоровья попавшего в больницу Пеле постепенно улучшается. Об этом сообщает Globo со ссылкой на заявление больницы имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.
"Больной демонстрирует положительную динамику общего состояния, особенно в лечении респираторной инфекции. Он остаётся в общей палате со стабильными жизненными показателями, в сознании и без новых осложнений", — говорится в заявлении медицинской бригады футболиста.
Как писал Лайф, ранее появились сообщения, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. На башне в Катаре вывели огромное изображение с пожеланием здоровья футболисту. Вскоре врачи рассказали о состоянии Пеле. По их словам, он хорошо реагирует на новый этап лечения.
ТАСС / АР / Andre Penner