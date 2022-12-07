Состояние находящегося в больнице Пеле улучшилось

Состояние здоровья попавшего в больницу Пеле постепенно улучшается. Об этом сообщает Globo со ссылкой на заявление больницы имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

"Больной демонстрирует положительную динамику общего состояния, особенно в лечении респираторной инфекции. Он остаётся в общей палате со стабильными жизненными показателями, в сознании и без новых осложнений", — говорится в заявлении медицинской бригады футболиста.