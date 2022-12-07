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6 декабря, 21:48

Германия отправит ЗРК Patriot не на Украину, а в Польшу

Глава Минобороны Польши Блащак: Германия не будет поставлять Украине ЗРК Patriot

Германия не будет поставлять Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, а направит их в Польшу. Об этом сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"После разговора с министром обороны Германии я с разочарованием воспринял решение отказаться от поддержки Украины. Развертывание Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев", написал Блащак в Twitter.

Германия после ЧП с украинской ракетой предложила Польше систему ПВО Patriot

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Также вице-премьер добавил, что уже началось согласование поставки пусковых установок в Польшу. Зенитно-ракетные комплексы будут подключены к польской системе управления.

Ранее Лайф писал, что власти Польши отказались отдавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Варшава заказала в США. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий напомнил, что у Германии и других союзников по НАТО тоже есть эти батареи, хотя под угрозой сейчас находится "скорее польское небо, а не немецкое".

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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