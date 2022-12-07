Евродепутат назвал Борреля садовником после слов про джунгли вне ЕС
Евродепутат Уоллес призвал Борреля прекратить вмешиваться в дела других стран
Евросоюзу следует заботиться о собственных гражданах, а не лезть в дела других стран. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, отреагировав на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которое он сделал ещё в октябре.
Тогда политик назвал привилегированную Европу "садом", а окружающий её мир — "джунглями", которые грозят грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. После этого Борреля обвинили в расизме. Позже он объяснил, что под словом "джунгли" подразумевал украинский кризис, в том числе.
"Как насчёт того, чтобы садовник перестал вмешиваться в дела других стран, остался дома, в Европе, и попробовал разобраться с многочисленными проблемами наших собственных граждан", — написал Уоллес в соцсетях.
Кроме того, депутат Европарламента призвал ЕС прекратить насаждать колониализм, поскольку "Европа и так уже нанесла достаточно вреда".
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС выступили за принципы общей политики в отношении России. Список предложений из шести сформированных пунктов озвучили на пресс-конференции в Брюсселе. Первыми в списке значатся общие действия по изоляции РФ и недопущению их нарушений, вплоть до наказания виновных. Есть также пункт об оказании помощи соседям ЕС в преодолении последствий глобального кризиса.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ