Евродепутат назвал Борреля садовником после слов про джунгли вне ЕС

Евросоюзу следует заботиться о собственных гражданах, а не лезть в дела других стран. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, отреагировав на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которое он сделал ещё в октябре.

Тогда политик назвал привилегированную Европу "садом", а окружающий её мир — "джунглями", которые грозят грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. После этого Борреля обвинили в расизме. Позже он объяснил, что под словом "джунгли" подразумевал украинский кризис, в том числе.

"Как насчёт того, чтобы садовник перестал вмешиваться в дела других стран, остался дома, в Европе, и попробовал разобраться с многочисленными проблемами наших собственных граждан", — написал Уоллес в соцсетях.

Кроме того, депутат Европарламента призвал ЕС прекратить насаждать колониализм, поскольку "Европа и так уже нанесла достаточно вреда".