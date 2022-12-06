Роспотребнадзор предупредил о звонках мошенников после атаки на аэродром в Энгельсе
Жителям Саратовской области после инцидента на аэродроме в Энгельсе звонят неизвестные и рекомендуют приобретать йодид калия и эвакуироваться. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, эти данные являются дезинформацией.
"В ходе разговоров неустановленное лицо, представляясь сотрудником управления Роспотребнадзора по Саратовской области, рекомендует в связи с ЧС на аэродроме "Энгельс" приобрести йодид калия и, по возможности, покинуть прилегающие к зоне ЧС районы... Управление Роспотребнадзора по Саратовской области к подобным злонамеренным действиям неустановленных лиц никакого отношения не имеет", — говорится в сообщении ведомства.
Также жителей области призвали получать информацию из официальных источников и информировать о распространении ложных сведений компетентные органы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев пытался ударить беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Все дроны были перехвачены средствами ПВО, однако при падении обломков погибли трое военнослужащих.
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