Роспотребнадзор предупредил о звонках мошенников после атаки на аэродром в Энгельсе

Жителям Саратовской области после инцидента на аэродроме в Энгельсе звонят неизвестные и рекомендуют приобретать йодид калия и эвакуироваться. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, эти данные являются дезинформацией.

"В ходе разговоров неустановленное лицо, представляясь сотрудником управления Роспотребнадзора по Саратовской области, рекомендует в связи с ЧС на аэродроме "Энгельс" приобрести йодид калия и, по возможности, покинуть прилегающие к зоне ЧС районы... Управление Роспотребнадзора по Саратовской области к подобным злонамеренным действиям неустановленных лиц никакого отношения не имеет", — говорится в сообщении ведомства.