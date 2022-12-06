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6 декабря, 20:37

Роспотребнадзор предупредил о звонках мошенников после атаки на аэродром в Энгельсе

Жителям Саратовской области после инцидента на аэродроме в Энгельсе звонят неизвестные и рекомендуют приобретать йодид калия и эвакуироваться. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, эти данные являются дезинформацией.

"В ходе разговоров неустановленное лицо, представляясь сотрудником управления Роспотребнадзора по Саратовской области, рекомендует в связи с ЧС на аэродроме "Энгельс" приобрести йодид калия и, по возможности, покинуть прилегающие к зоне ЧС районы... Управление Роспотребнадзора по Саратовской области к подобным злонамеренным действиям неустановленных лиц никакого отношения не имеет", говорится в сообщении ведомства.

Саратовский губернатор Бусаргин заявил, что никаких ЧП в жилых кварталах Энгельса не было

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Также жителей области призвали получать информацию из официальных источников и информировать о распространении ложных сведений компетентные органы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев пытался ударить беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Все дроны были перехвачены средствами ПВО, однако при падении обломков погибли трое военнослужащих.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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