МО РФ: Трое российских военных погибли при атаке беспилотников ВСУ на аэродром

Трое российских военных погибли в результате атаки украинских беспилотников на российский аэродром — они получили смертельные ранения от обломков сбитых БПЛА. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Ещё четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", — сказал он.