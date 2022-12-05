Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 декабря, 17:36

МО РФ: Трое российских военных погибли при атаке беспилотников ВСУ на аэродром

Трое российских военных погибли в результате атаки украинских беспилотников на российский аэродром — они получили смертельные ранения от обломков сбитых БПЛА. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Ещё четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", — сказал он.

МО: ВС РФ нанесли массированный удар по Украине, уничтожив 17 военных целей

МО: ВС РФ нанесли массированный удар по Украине, уничтожив 17 военных целей

Ранее в министерстве сообщили, что Украина утром 5 декабря попыталась ударить по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Атака совершалась с помощью реактивных беспилотников советского производства, но все дроны были перехвачены средствами ПВО.

Обложка ©

ТАСС / Шарифулин Валерий

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров