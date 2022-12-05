МО РФ: Трое российских военных погибли при атаке беспилотников ВСУ на аэродром
Трое российских военных погибли в результате атаки украинских беспилотников на российский аэродром — они получили смертельные ранения от обломков сбитых БПЛА. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Ещё четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", — сказал он.
Ранее в министерстве сообщили, что Украина утром 5 декабря попыталась ударить по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Атака совершалась с помощью реактивных беспилотников советского производства, но все дроны были перехвачены средствами ПВО.
ТАСС / Шарифулин Валерий