WSJ: США сократили дальность РСЗО HIMARS, переданных Киеву

Америка изменила переданные Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS. Как уточняет газета The Wall Street Journal, речь идёт о преобразованиях в аппаратном и программном обеспечении, которые связаны с сокращением дальности РСЗО.

"США тайно модифицировали установки HIMARS, которые переданы Украине, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России", — сказано в публикации издания.

По данным СМИ, на Украину было поставлено 20 РСЗО HIMARS, однако установки изменили таким образом, чтобы они не могли запускать ракеты с радиусом действия свыше 300 километров, в частности ATACMS. Кроме того, теперь техника не сможет применять данные снаряды, если их получится купить у других источников.

В Белом доме назвали подобные меры необходимыми для снижения угрозы конфликта с Россией. В США также опасаются, что Украина может прекратить выполнять обещание не наносить удары по РФ. Речь в данном случае идёт о территориях помимо ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.