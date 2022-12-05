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Опубликовано 5 декабря 2022, 17:01
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МО РФ: Киев пытался ударить беспилотниками по аэродромам Дягилево и Энгельс

Киевский режим утром 5 декабря попытался ударить по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Атака совершалась с помощью реактивных беспилотников советского производства, но все дроны были перехвачены средствами ПВО. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов", — сказал он.

Конашенков отметил, что трое российских военных технического состава, которые в этот момент находились на аэродроме, получили смертельные ранения, ещё четверо военнослужащих пострадали, их доставили в медицинские учреждения.

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ТАСС / Михаил Гребенщиков

Варвара Романова
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