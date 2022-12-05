Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели из больницы в медстационар колонии
Мария Колесникова. Обложка © Telegram / Виктор Бабарико
Осуждённую на одиннадцать лет оппозиционерку, координатора штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Марию Колесникову, ранее доставленную в реанимацию в Гомеле, перевели в медицинский стационар колонии, где она отбывает наказание. Сегодня к ней пустили отца, десятиминутное свидание проходило под присмотром врача и сотрудников колонии, сообщает пресс-служба Бабарико.
"Марию ещё на выходных перевели из Гомельской больницы скорой помощи в колонию, сейчас она находится в медицинском стационаре. Не менее десяти дней она будет находиться под присмотром врачей. Диагноз: прободная язва", — говорится в сообщении.
Колесникова также через отца попросила передать слова благодарности врачам, которые спасли ей жизнь.
Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. В сентябре 2020 года стало известно об аресте члена президиума координационного совета Марии Колесниковой по подозрению в призывах к захвату власти в Белоруссии. Вместе с ней был арестован и Максим Знак.