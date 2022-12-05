Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели из больницы в медстационар колонии

Осуждённую на одиннадцать лет оппозиционерку, координатора штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Марию Колесникову, ранее доставленную в реанимацию в Гомеле, перевели в медицинский стационар колонии, где она отбывает наказание. Сегодня к ней пустили отца, десятиминутное свидание проходило под присмотром врача и сотрудников колонии, сообщает пресс-служба Бабарико.

"Марию ещё на выходных перевели из Гомельской больницы скорой помощи в колонию, сейчас она находится в медицинском стационаре. Не менее десяти дней она будет находиться под присмотром врачей. Диагноз: прободная язва", — говорится в сообщении.

Колесникова также через отца попросила передать слова благодарности врачам, которые спасли ей жизнь.