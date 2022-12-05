Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 декабря, 16:57

Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели из больницы в медстационар колонии

<p>Мария Колесникова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/viktarbabarykaofficial" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Виктор Бабарико</a></p>

Мария Колесникова. Обложка © Telegram / Виктор Бабарико

Осуждённую на одиннадцать лет оппозиционерку, координатора штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Марию Колесникову, ранее доставленную в реанимацию в Гомеле, перевели в медицинский стационар колонии, где она отбывает наказание. Сегодня к ней пустили отца, десятиминутное свидание проходило под присмотром врача и сотрудников колонии, сообщает пресс-служба Бабарико.

"Марию ещё на выходных перевели из Гомельской больницы скорой помощи в колонию, сейчас она находится в медицинском стационаре. Не менее десяти дней она будет находиться под присмотром врачей. Диагноз: прободная язва", — говорится в сообщении.

Колесникова также через отца попросила передать слова благодарности врачам, которые спасли ей жизнь.

Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии

Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. В сентябре 2020 года стало известно об аресте члена президиума координационного совета Марии Колесниковой по подозрению в призывах к захвату власти в Белоруссии. Вместе с ней был арестован и Максим Знак.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров