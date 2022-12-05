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5 декабря, 16:36

AP: ФИФА рассмотрит дело о неправомерном поведении и дискриминации со стороны сербов

Против Футбольного союза Сербии по итогам матча со швейцарцами Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Это связано с предполагаемыми нарушениями со стороны игроков и болельщиков, сообщает Associated press.

По данным агентства, в ФИФА зафиксировали несколько нарушений с сербской стороны, в том числе совершённые официальными лицами. Речь идёт о неправомерном поведении и дискриминации, но конкретные инциденты не уточняются.

Сербия сыграла вничью с Камеруном, не удержав преимущество в два мяча

Сербия сыграла вничью с Камеруном, не удержав преимущество в два мяча

Напомним, сборная Сербии проиграла команде Швейцарии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира в Катаре и не смогла выйти из группы. Встреча проходила в Дохе и завершилась со счётом 2:3. В конце второго тайма между представителями команд возникла потасовка.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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