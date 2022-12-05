AP: ФИФА рассмотрит дело о неправомерном поведении и дискриминации со стороны сербов

Против Футбольного союза Сербии по итогам матча со швейцарцами Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Это связано с предполагаемыми нарушениями со стороны игроков и болельщиков, сообщает Associated press.

По данным агентства, в ФИФА зафиксировали несколько нарушений с сербской стороны, в том числе совершённые официальными лицами. Речь идёт о неправомерном поведении и дискриминации, но конкретные инциденты не уточняются.