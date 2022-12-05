Путин выразил надежду на восстановление ж/д пути на Крымском мосту к середине лета

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что повреждённые железнодорожные пути на Крымском мосту будут восстановлены к середине лета будущего года. Такое заявление глава государства сделал, когда лично инспектировал объект в компании вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

На Крымском мосту возобновили автомобильное движение на отремонтированной правой части объекта. Видео © Telegram / Марат Хуснуллин

Со своей стороны заместитель главы кабмина отметил, что ремонт железнодорожного пути на объекте будет завершён приблизительно к 1 сентября 2023 года, если работать без остановки левой части моста. При этом необходимо посмотреть, "где что можно подсократить", заметил вице-премьер.

"Конечно, желательно бы подсократить, чтобы во время сезона летнего работала, ну хотя бы где-нибудь в середине сезона", — ответил ему Путин.

Вместе с тем Хуснуллин пообещал, что ремонт левой стороны автодорожной части моста будет завершён уже в конце марта следующего года.