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5 декабря, 16:06

Норвежская лыжница заскучала по россиянам

Норвежская лыжница Венг заявила, что скучает по российским спортсменам на соревнованиях

Норвежская лыжница Тириль Венг заявила, что хотела бы видеть российских спортсменов в международных соревнованиях и скучает по ним. При этом она считает правильным их отстранение, пишет Nettavisen Sport.

"Конечно, мы скучаем по россиянам", — сказала спортсменка.

В Норвегии обрадовались отстранению российских лыжников до конца сезона

В Норвегии обрадовались отстранению российских лыжников до конца сезона

А лыжник Синдре Скар заявил, что не считает забавным доминирование норвежцев на Кубке мира.

Напомним, 22 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение продлить отстранение россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой до конца сезона 2022/2023. Впервые же FIS запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой до конца сезона 2021/2022 в марте этого года.

Обложка ©

Wikipedia / Sandro Halank

Илья Суриков

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