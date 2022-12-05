Норвежская лыжница заскучала по россиянам
Норвежская лыжница Венг заявила, что скучает по российским спортсменам на соревнованиях
Норвежская лыжница Тириль Венг заявила, что хотела бы видеть российских спортсменов в международных соревнованиях и скучает по ним. При этом она считает правильным их отстранение, пишет Nettavisen Sport.
"Конечно, мы скучаем по россиянам", — сказала спортсменка.
А лыжник Синдре Скар заявил, что не считает забавным доминирование норвежцев на Кубке мира.
Напомним, 22 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение продлить отстранение россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой до конца сезона 2022/2023. Впервые же FIS запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой до конца сезона 2021/2022 в марте этого года.
Wikipedia / Sandro Halank