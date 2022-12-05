ВСУ в очередной раз обстреляли курский посёлок

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в посёлке Тёткино зафиксирован 21 прилёт в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом он заявил в телеграм-канале, опубликовав фото с последствиями.

Последствия обстрела Курской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

"Сегодня, 5 декабря, ВСУ вновь продолжили обстрел приграничных территорий Курской области. Под огонь противника попал посёлок Тёткино, здесь насчитан 21 прилёт", — написал глава региона.

По словам Старовойта, благодаря оперативно сработавшей системе оповещения пострадавших удалось избежать. При этом замечено попадание снаряда в газовую линию. В то же время почти во всём посёлке нарушено электроснабжение. По предварительным данным, повреждено около 20 частных домов: осколками посечены фасады и кровля, разбиты оконные стёкла.

Ещё один удар противника пришёлся на посёлок Гуево в Суджанском районе — там 13 прилётов. Пострадавших и разрушений нет, но из-за обстрела в этом населённом пункте тоже проблемы с энергоснабжением. Старовойт подчеркнул, что аварийные бригады намерены устранить последствия атаки в ближайшее время.