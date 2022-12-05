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Регион
Опубликовано 5 декабря 2022, 15:44

Путин назвал абсолютно востребованной помощь волонтёров семьям участников СВО

Президент России Владимир Путин, выступая на церемонии вручения международной премии #МыВместе, назвал абсолютно востребованной помощь волонтёров семьям участников специальной военной операции на Украине.

"Абсолютно востребована помощь волонтёров семьям, родителям военных – участников СВО, будем делать всё, чтобы поддержать волонтёрское движение", — сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что волонтёры помогают сохранять национальную идентичность России, которая лежит в основе мощи нашей страны.

Путин лично протестировал Крымский мост после реконструкции
Путин лично протестировал Крымский мост после реконструкции

Ранее на этом же мероприятии Путин заявил, что в стране уже более 21 миллиона волонтёров. Как отметил глава государства, это более 15% всего населения России.

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Александр Юнашев
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