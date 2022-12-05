Путин назвал абсолютно востребованной помощь волонтёров семьям участников СВО

"Абсолютно востребована помощь волонтёров семьям, родителям военных – участников СВО, будем делать всё, чтобы поддержать волонтёрское движение", — сказал российский лидер.

Ранее на этом же мероприятии Путин заявил, что в стране уже более 21 миллиона волонтёров. Как отметил глава государства, это более 15% всего населения России.