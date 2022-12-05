Эксперт по туризму перечислила плюсы введения курортного сбора в Санкт-Петербурге

Участие Санкт-Петербурга в экспериментальном проекте по взиманию курортного сбора может положительно повлиять на развитие города и не отразится на горожанах негативно. Так считает эксперт по туризму Александра Гридина. По словам специалиста, сбор не коснётся самих жителей Северной столицы, эта мера будет распространяться только на юридических лиц.

"Это достаточно хороший инструмент для развития курортного региона. На плечи горожан это не ляжет никак. Платить будет тот, у кого есть какое-то зарегистрированное юрлицо, это может быть ИП или ООО", — заявила Гридина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Специалист добавила, что вероятная сумма курортного сбора не будет превышать 100 рублей, а собранные деньги пойдут на развитие туристической инфраструктуры города. Сам эксперимент продлён до 2025 года.