Российский лидер Владимир Путин напомнил о важности сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России", — рассказал он.

Кроме того, представитель Кремля поделился подробностями посещения президентом Крымского моста. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин, который сопровождал российского лидера, рассказал, как проходило восстановление и какие работы будут продолжены. Кроме того, Путин побеседовал со специалистами, которые трудятся на мосту.