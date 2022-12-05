Путин напомнил о важности сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью РФ
Российский лидер Владимир Путин напомнил о важности сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России", — рассказал он.
Кроме того, представитель Кремля поделился подробностями посещения президентом Крымского моста. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин, который сопровождал российского лидера, рассказал, как проходило восстановление и какие работы будут продолжены. Кроме того, Путин побеседовал со специалистами, которые трудятся на мосту.
Ранее Лайф уже рассказывал, что Путин лично протестировал Крымский мост, который реконструировали после теракта. Российский лидер проехал за рулём автомобиля по дорожному полотну.
Напомним, ранее стало известно, что по отремонтированной после взрыва правой части автомобильной дороги Крымского моста открыто движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань". 8 октября на объекте, который соединяет Крым с материковой частью России, произошёл теракт, в ходе которого на дорожном полотне подорвался начинённый взрывчаткой грузовик. Из-за происшествия были повреждены пролёты конструкции.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель