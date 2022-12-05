Газета "Вечерняя Москва" передала проекту "Лица Победы" архивные документы

Редакция газеты "Вечерняя Москва" передала проекту "Лица Победы" архивные документы накануне памятной даты начала контрнаступления советских войск под Москвой.

Это проект, в котором хранится около миллиона семейных историй потомков советских воинов и тружеников тыла, которые делали всё ради победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция проекта представлена в отдельном зале Музея Победы, пишет издание.

"Особенность зала в том, что каждая семья, которая передала нам на вечное хранение материалы, может прийти сюда вместе с детьми, внуками, правнуками победителей и увидеть их на интерактивных стендах", — сказал директор Музея Победы Александр Школьник.

В электронной книге музея можно ввести имя и фамилию родственника, после чего появится большая фотография и начнётся воспроизведение истории этого человека.

В 2019 году по указу президента "Лица Победы" стали одним из проектов, посвящённых 85-летней годовщине разгрома фашистов, и обрели новую интерактивную форму. Рассказать историю своей семьи можно на портале проекта.