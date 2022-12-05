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5 декабря, 14:58

Одна из двух раненных при нападении в Германии школьниц умерла в больнице

Одна школьница, которая пострадала в результате нападения преступника с ножом на юго-западе Германии, скончалась в больнице от полученных травм. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Четырнадцатилетняя девочка позже скончалась в больнице", — отмечается в публикации.

Издание также подчёркивает, что подозреваемый в нападении был задержан в помещении, предназначенном для беженцев.

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Ранее Лайф сообщал, что в Германии неизвестный мужчина напал с ножом на двух девочек, когда те направлялись в школу.

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Shutterstock

Артур Белкин

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