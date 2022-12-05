Одна из двух раненных при нападении в Германии школьниц умерла в больнице

Одна школьница, которая пострадала в результате нападения преступника с ножом на юго-западе Германии, скончалась в больнице от полученных травм. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Четырнадцатилетняя девочка позже скончалась в больнице", — отмечается в публикации.

Издание также подчёркивает, что подозреваемый в нападении был задержан в помещении, предназначенном для беженцев.