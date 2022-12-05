Немецкая компания RWE вслед за Uniper подала иск против "Газпрома"
Немецкая энергетическая компания RWE через суд потребовала от российского "Газпрома" возмещения ущерба из-за перебоев с поставками газа. Об этом сообщает газета Handelsblatt, ссылаясь на заявление представителя европейского предприятия.
"RWE инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" за срыв сроков поставки газа", — говорится в статье.
К слову, RWE уже не первая немецкая энергетическая компания, которая требует от "Газпрома" возмещения убытков за недопоставку голубого топлива по контракту. В конце ноября иск к отечественному концерну на 11,6 миллиарда евро подала другая компания, Uniper.
Ранее стало известно, что Молдавия расширит закупку газа на 60% за счёт альтернативы "Газпрому". Планируется, что 5,7 миллиона кубических метров будут поставляться российской госкорпорацией, ещё 3,5 миллиона кубических метров газа "Молдовагаз" будет закупать у АО "Энергоком".
Telegram/Газпром