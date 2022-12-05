Немецкая компания RWE вслед за Uniper подала иск против "Газпрома"

Немецкая энергетическая компания RWE через суд потребовала от российского "Газпрома" возмещения ущерба из-за перебоев с поставками газа. Об этом сообщает газета Handelsblatt, ссылаясь на заявление представителя европейского предприятия.

"RWE инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" за срыв сроков поставки газа", — говорится в статье.

К слову, RWE уже не первая немецкая энергетическая компания, которая требует от "Газпрома" возмещения убытков за недопоставку голубого топлива по контракту. В конце ноября иск к отечественному концерну на 11,6 миллиарда евро подала другая компания, Uniper.