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5 декабря, 14:49

Немецкая компания RWE вслед за Uniper подала иск против "Газпрома"

Немецкая энергетическая компания RWE через суд потребовала от российского "Газпрома" возмещения ущерба из-за перебоев с поставками газа. Об этом сообщает газета Handelsblatt, ссылаясь на заявление представителя европейского предприятия.

"RWE инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" за срыв сроков поставки газа", — говорится в статье.

К слову, RWE уже не первая немецкая энергетическая компания, которая требует от "Газпрома" возмещения убытков за недопоставку голубого топлива по контракту. В конце ноября иск к отечественному концерну на 11,6 миллиарда евро подала другая компания, Uniper.

"Газпром" считает неправомерным иск немецкой Uniper из-за убытков в €11,6 млрд

"Газпром" считает неправомерным иск немецкой Uniper из-за убытков в €11,6 млрд

Ранее стало известно, что Молдавия расширит закупку газа на 60% за счёт альтернативы "Газпрому". Планируется, что 5,7 миллиона кубических метров будут поставляться российской госкорпорацией, ещё 3,5 миллиона кубических метров газа "Молдовагаз" будет закупать у АО "Энергоком".

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Telegram/Газпром

Наталья Исакова

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