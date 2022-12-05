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5 декабря, 14:37

Пеле переболел коронавирусом перед госпитализацией в Сан-Паулу

Больной раком 82-летний бразильский футболист Пеле перед госпитализацией в городе Сан-Паулу перенёс коронавирус. Об этом в беседе с телеканалом Globo рассказала его дочь Келли Насименто.

"Примерно три недели назад он подхватил коронавирус. У него сделаны все прививки, но из-за того, что его организм ослаблен в результате химиотерапии и рака, он подхватил лёгочную инфекцию. И поэтому был госпитализирован", — отметила она.

В то же время родственники спортсмена заявили, что жизни легендарного футболиста ничего не угрожает. Так, другая дочь Пеле, Флавия Арантис, подчеркнула, что отец лежит не в реанимации, а в обычной палате.

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Как писал Лайф, ранее появились сообщения, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. На башне в Катаре вывели огромное изображение с пожеланием здоровья футболисту. Вскоре врачи рассказали о состоянии Пеле. По их словам, он хорошо реагирует на новый этап лечения.

Обложка ©

ТАСС / EPA / IAN LANGSDON

Никита Осипов
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