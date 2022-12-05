Пеле переболел коронавирусом перед госпитализацией в Сан-Паулу

Больной раком 82-летний бразильский футболист Пеле перед госпитализацией в городе Сан-Паулу перенёс коронавирус. Об этом в беседе с телеканалом Globo рассказала его дочь Келли Насименто.

"Примерно три недели назад он подхватил коронавирус. У него сделаны все прививки, но из-за того, что его организм ослаблен в результате химиотерапии и рака, он подхватил лёгочную инфекцию. И поэтому был госпитализирован", — отметила она.