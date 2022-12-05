В Молдавии сообщили об обнаружении неразорвавшейся ракеты у границы с Украиной

На севере Молдавии у границы с Украиной обнаружена неразорвавшаяся ракета. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики. Фотографии уже распространились в местных пабликах.







"Недавно недалеко от города Бричень в саду была обнаружена ракета. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции", — говорится в сообщении.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, снаряд, предположительно, относится к комплексу ПВО С-300, который используется на Украине. При этом боевая часть ракеты, вероятнее всего, сработала не на земле, поскольку каких-либо признаков взрыва на месте обнаружения снаряда не зафиксировано.