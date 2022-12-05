В Молдавии сообщили об обнаружении неразорвавшейся ракеты у границы с Украиной
МВД Молдавии: Возле границы с Украиной обнаружена неразорвавшаяся ракета
На севере Молдавии у границы с Украиной обнаружена неразорвавшаяся ракета. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики. Фотографии уже распространились в местных пабликах.
"Недавно недалеко от города Бричень в саду была обнаружена ракета. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции", — говорится в сообщении.
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, снаряд, предположительно, относится к комплексу ПВО С-300, который используется на Украине. При этом боевая часть ракеты, вероятнее всего, сработала не на земле, поскольку каких-либо признаков взрыва на месте обнаружения снаряда не зафиксировано.
"Практически повторился случай с падением украинских ракет в Польше несколько недель назад", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Ранее некоторые украинские и западные политики обвинили Россию в том, что якобы две её ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако в Минобороны РФ заявили, что эти снаряды — украинские С-300. США и власти Польши согласились с данной версией. И даже президент Украины Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. 17 ноября польский лидер Анджей Дуда внёс ясность, что следов падения второго снаряда не обнаружено.
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