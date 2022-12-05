Путин запретил проводить митинги у зданий органов власти, школ, церквей и вокзалов
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий список мест, где запрещено проводить собрания, митинги и другие акции. Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, запрет распространяется на здания органов публичной власти и прилегающие к ним территории, аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, порты, здания и территории вузов, школ и больниц. Также указываются земельные участки, где расположены церкви и другие сооружения.
Запрещаются митинги и на территориях, прилегающих к объектам жизнеобеспечения, в том числе поддерживающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей. Закон предусматривает обоснованное введение дополнительных мест собраний в регионах.
Ранее Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы. В его основу заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ на эти годы, он предполагает постепенное снижение цен на нефть российской марки Urals, умеренное ослабление курса рубля и возвращение к целевому значению инфляции в 4% уже по итогам 2024-го.