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5 декабря, 14:56

Путин запретил проводить митинги у зданий органов власти, школ, церквей и вокзалов

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий список мест, где запрещено проводить собрания, митинги и другие акции. Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, запрет распространяется на здания органов публичной власти и прилегающие к ним территории, аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, порты, здания и территории вузов, школ и больниц. Также указываются земельные участки, где расположены церкви и другие сооружения.

Запрещаются митинги и на территориях, прилегающих к объектам жизнеобеспечения, в том числе поддерживающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей. Закон предусматривает обоснованное введение дополнительных мест собраний в регионах.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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