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5 декабря, 14:53

Пять носителей "Калибров" вышли в море для выполнения учебных задач

Для выполнения учебных задач в море вышли малые ракетные корабли и ракетные катера Балтийского флота, в их числе и носители крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота РФ.

"Ракетные корабли и катера Балтийской военно-морской базы Балтийского флота вышли в море для выполнения задач по предназначению. В манёврах принимают участие малые ракетные корабли "Одинцово", "Зелёный дол", "Советск", "Мытищи", "Серпухов", "Пассат", "Ливень", "Гейзер", а также ракетные катера "Чувашия" и "Димитровград", — отмечается в сообщении.

В назначенном районе корабли разыграют учебный бой с ударной группой условного противника, а также выполнят задачи по противокорабельной и противовоздушной обороне.

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Getty Images

Артур Белкин

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