Ортопед рассказал, опасно ли для здоровья носить кроссовки зимой
Травматолог Зохиров: Ношение кроссовок зимой безопасно для здоровья
Ношение кроссовок зимой безопасно для здоровья и не вызывает никаких патологий. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал травматолог-ортопед медцентра "СМ-Клиника" Алишер Зохиров.
"Кто-то привык держать ноги в тепле, кому-то нравится ощущение прохлады. Единственный нюанс: лёгкая обувь — это обычно обувь с тонкой подошвой, а для удобного ношения рекомендуется оптимальный вариант, чтобы подошва была амортизирующей, то есть более толстой", — отметил он.
Эксперт добавил, что можно отдать предпочтение утеплённой модели с нескользящей подошвой. По его словам, у зимних кроссовок есть специальный протектор, который не допускает скольжения. Хоть эта обувь и не фиксирует голеностопный сустав, она всё равно не даёт вывернуть ногу за счёт широкого основания. Дело в том, что подошва на зимних кроссовках, как правило, на два сантиметра шире. Зохиров также отметил, что модели из кожи и современных высокопрочных синтетических материалов обладают одинаковыми показателями износостойкости.
Ранее травматолог Зохиров заявил, что зимой не рекомендуется ходить на каблуках выше четырёх сантиметров. По его словам, в противном случае есть риск растянуть мышцы или вывихнуть ногу.
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