Ортопед рассказал, опасно ли для здоровья носить кроссовки зимой

"Кто-то привык держать ноги в тепле, кому-то нравится ощущение прохлады. Единственный нюанс: лёгкая обувь — это обычно обувь с тонкой подошвой, а для удобного ношения рекомендуется оптимальный вариант, чтобы подошва была амортизирующей, то есть более толстой", — отметил он.

Эксперт добавил, что можно отдать предпочтение утеплённой модели с нескользящей подошвой. По его словам, у зимних кроссовок есть специальный протектор, который не допускает скольжения. Хоть эта обувь и не фиксирует голеностопный сустав, она всё равно не даёт вывернуть ногу за счёт широкого основания. Дело в том, что подошва на зимних кроссовках, как правило, на два сантиметра шире. Зохиров также отметил, что модели из кожи и современных высокопрочных синтетических материалов обладают одинаковыми показателями износостойкости.