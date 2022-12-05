Голикова исполнит мечты двух детей в рамках акции "Ёлка желаний"

"Артур Астахов мечтает об укулеле. Донецкая Народная Республика, 5 лет. Дарина мечтает о моноблоке. Алтайский край, 9 лет. Я так понимаю, Дарина — это дочка нашего военнослужащего, Артур Астахов — это мальчик из Донецкой Народной Республики", — прочитала Голикова записки с желаниями детей.

Она также сказала, что при возможности постарается встретиться с детишками. Вместе с тем Голикова отметила важность такой традиции — дарить подарки детям. По её словам, сейчас есть две категории малышей, которым необходимо дать возможность почувствовать замечательный праздник Новый год и знать, что их поддерживает вся Россия.