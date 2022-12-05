В Кремле объяснили, почему Путин проехал по Крымскому мосту за рулём Mercedes
Президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на Mercedes, потому что на месте была именно такая машина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему российский лидер был за рулём иномарки, а не отечественного автомобиля во время поездки по мосту.
Ранее Лайф сообщал, что Путин посетил Крымский мост, поговорил со строителями и проехал по нему на машине. На пассажирском кресле находился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который доложил президенту о ходе ремонтных работ на мосту после взрыва в октябре.
LIFE