Путин: В России уже более 21 миллиона волонтёров
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране уже более 21 миллиона волонтёров. Об этом он сообщил во время выступления на церемонии вручения премии #МыВместе.
Путин заявил, что в России уже более 21 миллиона волонтёров. Видео © LIFE
"Трудно найти слова, которые передали бы наше отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца помогают тяжелобольным в хосписах, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок, заботятся о природе, вообще посвящают значительную часть своей жизни помощи другим, тем, кто нуждается. Это наши волонтёры, а их более 21 миллиона человек, более 15% всего населения нашей огромной страны. Это целая армия!" — сказал президент.
Он отметил, что сегодня особенно важно и ценно, что добровольцы поддерживают участников спецоперации. По его словам, помощь волонтёров семьям военных на сегодняшний день является очень востребованной.
Ранее Лайф уже рассказывал, что Путин лично протестировал Крымский мост, который реконструировали после теракта. Российский лидер проехал за рулём автомобиля по дорожному полотну.
LIFE