Путин: В России уже более 21 миллиона волонтёров

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране уже более 21 миллиона волонтёров. Об этом он сообщил во время выступления на церемонии вручения премии #МыВместе.

Путин заявил, что в России уже более 21 миллиона волонтёров. Видео © LIFE

"Трудно найти слова, которые передали бы наше отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца помогают тяжелобольным в хосписах, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок, заботятся о природе, вообще посвящают значительную часть своей жизни помощи другим, тем, кто нуждается. Это наши волонтёры, а их более 21 миллиона человек, более 15% всего населения нашей огромной страны. Это целая армия!" — сказал президент.

Он отметил, что сегодня особенно важно и ценно, что добровольцы поддерживают участников спецоперации. По его словам, помощь волонтёров семьям военных на сегодняшний день является очень востребованной.