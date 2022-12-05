Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
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5 декабря, 15:46

Путин: Волонтёры помогают сохранять национальную идентичность РФ

Путин заявил, что в основе мощи России лежит национальная идентичность

Волонтёры своей деятельностью помогают сохранять национальную идентичность России, которая лежит в основе мощи страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии вручения премии #МыВместе.

"Из поведения таких людей складывается то, что мы называем национальной идентичностью. Они помогают сохранять нашу национальную идентичность, которая лежит в основе мощи России", — сказал российский лидер.

Путин назвал абсолютно востребованной помощь волонтёров семьям участников СВО

Путин назвал абсолютно востребованной помощь волонтёров семьям участников СВО

Ранее на этом же мероприятии Путин заявил, что в стране уже более 21 миллиона волонтёров. Как отметил глава государства, это более 15% всего населения России.

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LIFE

Александр Юнашев

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