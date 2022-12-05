Путин: Волонтёры помогают сохранять национальную идентичность РФ

Волонтёры своей деятельностью помогают сохранять национальную идентичность России, которая лежит в основе мощи страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии вручения премии #МыВместе.

"Из поведения таких людей складывается то, что мы называем национальной идентичностью. Они помогают сохранять нашу национальную идентичность, которая лежит в основе мощи России", — сказал российский лидер.