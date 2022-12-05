Путин наградил "Волонтёра года", который помог эвакуировать более 30 000 жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин наградил победителя в номинации "Волонтёр года" Владимира Тараненко. Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии "Мы вместе". Глава государства объявил имя "Волонтёра года". Им стал руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко, который вместе с командой эвакуировал более 30 тысяч жителей Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин наградил победителя в номинации "Волонтёр года" Владимира Тараненко. Видео © LIFE
Глава государства при этом подчеркнул, что слово "волонтёр" — международное, а вот "доброволец" — чисто наше, российское.
"В нём заложен огромный смысл: человек делает полезное для других по доброй воле. Это сердцевина всего движения", — отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин наградил победителя в номинации "Волонтёр года" Владимира Тараненко. Фото © LIFE / Павел Баранов
В ходе выступления Владимир Путин заявил, что в стране уже более 21 миллиона волонтёров — это более 15% всего населения страны. Он отметил, что сегодня особенно важно и ценно, что добровольцы поддерживают участников спецоперации. По его словам, помощь волонтёров семьям военных на сегодняшний день является очень востребованной.