Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 декабря, 15:53

Путин: Волонтёры, поехавшие в зону СВО по зову сердца, достойны наивысших наград

Волонтёры, которые по зову сердца отправились помогать людям в зоне специальной военной операции (СВО), достойны наивысших наград. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии вручения Международной премии #МыВместе.

"С началом той же самой СВО многие из вас напрямую чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там, на месте. Рискуя своим здоровьем и жизнью, помогали другим людям. Удивительно, ведь это не обязаловка какая-то. Люди поехали по зову сердца", — отметил глава государства.

Имена таких волонтёров должна знать вся страна безусловно, как подчеркнул российский лидер, такие люди заслуживают самых высоких наград.

Путин назвал абсолютно востребованной помощь волонтёров семьям участников СВО

Путин назвал абсолютно востребованной помощь волонтёров семьям участников СВО

Ранее на этом же мероприятии Путин заявил, что в стране уже более 21 миллиона волонтёров. Как отметил глава государства, это более 15% всего населения России.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров