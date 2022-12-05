Путин: Волонтёры, поехавшие в зону СВО по зову сердца, достойны наивысших наград

Волонтёры, которые по зову сердца отправились помогать людям в зоне специальной военной операции (СВО), достойны наивысших наград. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии вручения Международной премии #МыВместе.

"С началом той же самой СВО многие из вас напрямую чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там, на месте. Рискуя своим здоровьем и жизнью, помогали другим людям. Удивительно, ведь это не обязаловка какая-то. Люди поехали по зову сердца", — отметил глава государства.

Имена таких волонтёров должна знать вся страна безусловно, как подчеркнул российский лидер, такие люди заслуживают самых высоких наград.