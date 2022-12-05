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5 декабря, 16:15

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2025 года

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсий на год. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации. В нём сказано, что данная мера должна действовать до 2025 года.

При этом в пояснительной записке говорится, что закон определяет в 2025 году такой принцип учёта взносов на обязательное пенсионное страхование, который существовал с 2014 по 2024 год. Согласно финансово-экономическому обоснованию, осуществление данного проекта может привести к снижению трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд на 925,9 миллиарда рублей.

Добавим, что накопительная пенсия в РФ заморожена с 2014 года. Таким образом, отчисления в размере 6% от заработной платы идут в страховую часть, то есть направляются на выплаты пенсионерам. Отметим, что раньше россияне могли сами определять, куда направить средства.

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы

Ранее Путин подписал закон об увеличении прожиточного минимума в 2023 году до 14 375 рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Никита Осипов

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