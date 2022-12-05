В центре Краснодара горит здание, в котором расположены отель и ресторан

В центре Краснодара загорелось многоэтажное здание, площадь пожара пока не известна. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В центре Краснодара загорелось здание, в котором расположены отель и ресторан. Видео © LIFE

"Поступило сообщение о пожаре по адресу г. Краснодар, ул. Суворова. В 18:28 по прибытии первого пожарного подразделения установлено, что произошёл пожар в многоэтажном здании. Площадь уточняется", — говорится в сообщении.

При этом в местных пабликах уточняется, что в здании находится отель и ресторан "Джентльмены удачи". По словам очевидцев, люди не могут выбраться на улицу из горящего строения. На кадрах с места происшествия видно, что огонь охватил уже большую площадь, причём в некоторых местах остались лишь металлические конструкции. Судя по словам свидетелей произошедшего, пожар распространился очень быстро.