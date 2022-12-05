Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 декабря, 16:35

"Разговаривали как дома": Волонтёр года рассказал о беседе с Путиным

"Волонтёр года" Владимир Тараненко поделился подробностями разговора с Путиным

Руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко, получивший звание "Волонтёр года", рассказал, о чём разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным за кулисами после награждения.

"Волонтёр года" поделился впечатлениями от встречи с Путиным. Видео © LIFE

"На самом деле, разговаривали как дома, он спрашивал за ребят, за студентов, поэтому рассказал ему немного то, чем занимаемся. И, собственно, пообщались, передал всем большой привет", — рассказал доброволец.

Путин: Волонтёры помогают сохранять национальную идентичность РФ

Путин: Волонтёры помогают сохранять национальную идентичность РФ

Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии #МыВместе. Глава государства объявил имя "Волонтёра года". Им стал руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко, который вместе с командой эвакуировал более 30 тысяч жителей Донбасса.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров