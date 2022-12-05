"Разговаривали как дома": Волонтёр года рассказал о беседе с Путиным

Руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко, получивший звание "Волонтёр года", рассказал, о чём разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным за кулисами после награждения.

"Волонтёр года" поделился впечатлениями от встречи с Путиным. Видео © LIFE

"На самом деле, разговаривали как дома, он спрашивал за ребят, за студентов, поэтому рассказал ему немного то, чем занимаемся. И, собственно, пообщались, передал всем большой привет", — рассказал доброволец.