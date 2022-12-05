"Разговаривали как дома": Волонтёр года рассказал о беседе с Путиным
"Волонтёр года" Владимир Тараненко поделился подробностями разговора с Путиным
Руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко, получивший звание "Волонтёр года", рассказал, о чём разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным за кулисами после награждения.
"Волонтёр года" поделился впечатлениями от встречи с Путиным. Видео © LIFE
"На самом деле, разговаривали как дома, он спрашивал за ребят, за студентов, поэтому рассказал ему немного то, чем занимаемся. И, собственно, пообщались, передал всем большой привет", — рассказал доброволец.
Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии #МыВместе. Глава государства объявил имя "Волонтёра года". Им стал руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко, который вместе с командой эвакуировал более 30 тысяч жителей Донбасса.
LIFE