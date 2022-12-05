Учёные выяснили, что у мужчин меняется мозг, когда они становятся отцами

Команда учёных из Испании и США установила, что отцовство меняет мозг мужчин. Результаты исследования специалистов были опубликованы в издании Neuroscience.

В эксперименте участвовали 40 добровольцев из двух стран (Испании и США), которые готовились впервые стать отцами. Все они проходили МРТ-обследование до начала беременности их партнёрш, во время неё, а также спустя шесть месяцев после рождения ребёнка. Параллельно с этим учёные следили за контрольной группой из 17 человек, которые не собирались заводить детей. Результаты показали, что у мужчин с появлением малыша происходит перестройка в коре больших полушарий головного мозга, отвечающих за визуальную обработку и внимание.

Интересно отметить, что у испанцев изменения были более выражены. Вероятнее всего, такие трансформации призваны помочь отцам легче распознавать своего ребёнка и охотнее реагировать на него, считают авторы исследования. Также, по их мнению, чем сильнее изменения в мозге мужчин, тем более они склонны проводить время с чадом.