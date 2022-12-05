Кириенко заявил о росте популярности волонтёрства в последние годы

За пять-шесть лет число россиян, которые участвуют в волонтёрской деятельности, выросло в шесть раз. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко рассказал о росте россиян, которые занимаются волонтёрством. Видео © LIFE / Павел Баранов

"За эти годы количество людей, которые занимаются волонтёрством, выросло многократно. Ещё пять-шесть лет назад у нас только 3% россиян говорили о том, что они регулярно принимают участие в волонтёрской деятельности. Сегодня ВЦИОМ опубликовал свежие опросы — 19%. То есть больше чем в шесть раз", — отметил он после церемонии вручения Международной премии #МыВместе.

Кириенко поблагодарил людей, которые активно занимаются добровольчеством. Он подчеркнул, что возможности для этой деятельности безграничны: помощь пожилым, работа в хосписах, поддержка детей в приютах и интернатах. Первый замруководителя Администрации Президента РФ напомнил, что огромную работу волонтёры проделали во время борьбы с коронавирусом, когда неравнодушные люди шли в красные зоны вместе с врачами, а также разносили по домам еду и лекарства.